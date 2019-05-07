، "داكو" تبدأ التشغيل التجريبي لنظام فسح الأمتعة بمطار الدمام ،

محمد بن مسعود - الدمام - لإيجاد إجراءات سريعة عبر استخدام المسارات الخضراء والحمراء

أعلنت شركة مطارات الدمام "داكو" بدء التشغيل التجريبي لنظام التفتيش الجمركي وتحديد الهوية بنظام "RFID" في صالة الوصول الدولية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، وذلك بالشراكة مع جمرك مطار الملك فهد الدولي.

ويهدف النظام لإيجاد إجراءات سريعة وسهلة لفسح الأمتعة عبر استخدام المسارات الحمراء والخضراء.

وقال تركي بن عبدالله الجعويني، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام "داكو": هذه الخطوة تأتي ضمن توجه شركة داكو لتسهيل تجربة المسافرين في مطار الملك فهد الدولي وتوظيف الحلول الذكية لخدمتهم.

وأضاف: هذا المشروع سيساهم في تقليل الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات القدوم الدولي من خلال نظام المسارات، بحيث يمكن للمسافر العبور المباشر من خلال المسارات الخضراء بعد الحصول على الأمتعة والخروج مباشرة من منطقة العفش دون الحاجة إلى المرور الإلزامي عبر أجهزة التفتيش الجمركي.

وأردف: سيتم تخصيص المسارات الحمراء للمسافرين الذين يحملون أمتعة تتطلب فسحها عن طريق النظام الجمركي.

وأشاد "الجعويني" بالدور الهام الذي قامت به الجمارك السعودية ممثلة في جمرك مطار الملك فهد الدولي عن طريق مساهمتهم الفاعلة في الإشراف على هذاالمشروع، بالإضافة إلى جميع الجهات في المطار، التي ستنعكس جهودها بشكل إيجابي على تميز تجربة السفر في المطار، الذي يعتبر أحد الواجهات الحضارية للمملكة.

من ناحيته، قال يوسف بن إبراهيم الزاكان، مدير عام جمرك مطار الملك فهد الدولي: تدشين نظام فسح الأمتعة يمثل خطوة هامة في تطوير الإجراءات الجمركية بمطار الملك فهد الدولي، التي تجمع بين دقة تطبيق السياسات الأمنية وسلاسة حركة المسافرين في نفس الوقت.

وأضاف: النظام الجديد سوف يكون وفقًا لأفضل المعايير العالمية من خلال شبكة متكاملة تشمل فحص الأمتعة بالأشعة السينية وكاميرات المراقبة لمتابعة سير الحقائب وحتى إنهاء جميع الإجراءات الجمركية.

جدير بالذكر أن شركة داكو منذ إطلاقها ركزت على تطوير إجراءات السفر بالمطار، والذي حصل على المرتبة الثانية ضمن فئة أفضل المطارات المتوسطة على مستوى العالم في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول لعام 2018م، وذلك وفقاً للتقرير الصادر من موقع OAG المتخصص في تقييم المطارات وشركات الطيران.