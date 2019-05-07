5 عادات سيئة في رمضان يجب التوقف عنها

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

هناك بعض العادات الغذائية السيئة التي يجب التوقف عنها في رمضان؛ نظرًا لآثارها السلبية على الصائمين، ومن بين هذه العادات:

1- شرب الماء البارد مباشرة عند العطش: يظن البعض أن تناول كميات كبيرة من الماء المثلج تروي العطش أكثر أو أسرع، وهذا اعتقاد خاطئ.

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2- بدء الإفطار بالأغذية الغنية بالدهون: حيث تتسبب في زيادة العطش أثناء النهار، وتعطي إحساسًا بالشبع، ويفضل البدء بالتمر أو التمر واللبن أو المشروبات الدافئة.

3- تناول كميات كبيرة من الطعام وقت الإفطار: تسبب هذه العادة التلبك المعوي أو المغص أو الشعور بالامتلاء، بل يجب توزيع فترات تناول الطعام من بعد أذان المغرب حتى ما بعد صلاة العشاء.

4- شرب الشاي والمشروبات التي تحتوي على الكافيين بعد وجبة الإفطار مباشرة: تمنع هذه المشروبات الجسم من امتصاص الكالسيوم والحديد؛ لذا يفضّل الانتظار ساعة على الأقلّ بعد وجبة الإفطار لتناول القليل من هذه المشروبات.

5- ممارسة الرياضة بعد وجبة الإفطار مباشرة: هذه من العادات الخاطئة التي يجب التخلص منها؛ حيث إن أفضل وقت لمزاولتها، هو قبل الإفطار بساعة لتجنّب حدوث جفاف، أو بعد وجبة الإفطار بنحو 3- 4 ساعات.