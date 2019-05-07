2019-05-07

الفرق بين ساعات الصيام أول وآخر أيام رمضان في مكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تختلف مواقيت الصلاة في المدينة الواحدة باختلاف فصول السنة، بل وباختلاف الشهر ذاته.

وفي مكة المكرمة يحرص المسلمون على زيارة المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لأداء العمرة طلبًا للأجر العظيم من الله.

Advertisements

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن أذان المغرب الأول في رمضان كان عند الساعة 06:48م، أما اليوم الأخير من رمضان سيكون فيه أذان المغرب عند الساعة 07:00م؛ ما يعني أن اليوم الأخير من رمضان سيكون أطول من اليوم الأول بما يعادل 12 دقيقة.

وتبلغ ساعات الصوم في المملكة حوالي 14.15 في بداية الشهر تصل إلى 14.30 تقريبًا في نهاية الشهر بحسب الموقع الجغرافي.

وفي الدول العربية تسجل الجزائر أطول ساعات الصوم هذا العام بمعدل 16.30 ساعة، فيما تسجل الصومال أقل ساعات الصوم بمعدل 13.30 ساعة.