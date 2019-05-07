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الإحصاء : ثلثا المعتمرين قدموا من داخل المملكة خلال 2018
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام 2018م، ويحتوي التقرير على عددٍ من المؤشرات والنتائج المتعلقةِ بمنسك العمرة خلال عام، والتي ظهرتْ من خلال مسح العمرة لمعتمري الداخل والبيانات السجليَّة التابعة لوزارة الحج والعمرة (لمعتمري الخارج).
ووفق نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام 2018م فقد بَلغَ إجمالي عدد المعتمرين (18.311.111) معتمرًا منهم (6.765.614) معتمرًا قَدِموا من خارج المملكة وفق البيانات السجليَّة لوزارة الحج والعمرة، بينما بَلغَ عددُ معتمري الداخل من السعوديين وغير السعوديين (11.545.497) معتمرًا من واقع نتائج مسح العمرة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء، وقد بَلغَت نسبة المعتمرين السعوديين من معتمري الداخل (46.17%)، بينما بَلغَت نسبة المعتمرين غير السعوديين من داخل المملكة (53.83%).
وكشفت نتائج مسح العمرة أن معظم معتمري الداخل من السعوديين والمقيمين يفضلون أداء العمرة خلال يوم واحد على الأكثر، وذلك بنسبة (67.5%) من إجمالي عدد العمرات التي أدوها خلال عام 2018م، كما كشفت النتائج أن (59%) من إجمالي عمرات الداخل (للسعوديين والمقيمين) تتم خلال شهر رمضان.
وسجَّل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة أعلى نسبةٍ في استقبال المعتمرين من الخارج بنسبة (62%)، فيما بَلغَت نسبة المعتمرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة (29.31%).
وقد أتاحت الهيئة جميع بيانات نتائج مسح العمرة عبر موقعها (هنا) بأكثر من قالب لخدمة المهتمين والباحثين، إضافةً لدعم متخذي القرار بتفاصيل متعددة من النتائج الميدانية.
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