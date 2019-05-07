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تعرف على موعد أذان المغرب الثاني من رمضان

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2019-05-07

تعرف على موعد أذان المغرب الثاني من رمضان

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتجه الأنظار صوب الغرب مع الساعات الأخيرة من النهار؛ ترقبًا لأذان المغرب الثاني من رمضان الذي يوافق اليوم السابع من شهر مايو.

ونقدم فيما يلي مواقيت الصلاة في معظم مدن المملكة بحسب توقيت أم القرى.

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حيث يرفع أذان المغرب في مكة المكرمة عند الساعة 06:49، فيما يؤذن للمغرب الثاني من رمضان في المدينة المنورة في تمام الساعة 06:54.

وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:26، فيما سيكون عند الساعة 06:40 في بريدة.

وعند الساعة 06:15 سيكون الصائمون في الدمام هم أول من يفطر، فيما سيكون أهالي سكاكا آخر الصائمين الذين يفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب عند الساعة 07:01.

 

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
مكة المكرمة 04:24 05:46 12:18 03:37 06:49 08:49
المدينة المنورة 04:18 05:42 12:19 03:45 06:54 08:54
الرياض 03:49 05:14 11:50 03:17 06:26 08:26
بريدة 03:56 05:22 12:01 03:31 06:40 08:40
الدمام 03:31 04:57 11:37 03:07 06:15 08:15
أبها 04:20 05:40 12:07 03:19 06:34 08:34
تبوك 04:20 05:48 12:31 04:05 07:13 09:13
حائل 04:02 05:29 12:10 03:43 06:51 08:51
عرعر 03:54 05:26 12:13 03:52 06:59 08:59
جازان 04:23 05:41 12:07 03:16 06:32 08:32
نجران 04:15 05:34 12:00 03:11 06:26 08:26
الباحة 04:21 05:41 12:11 03:28 06:40 08:40
سكاكا 04:01 05:31 12:16 03:53 07:01 09:01




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