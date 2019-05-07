تنبيه مهم حول الأهلية قبل إيداع حساب المواطن

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن موعد إعلان نتائج الأهلية لدورة الدفع الـ19.

وقال حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على استفسار أحد المسجلين في البرنامج: في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 إبريل، سيتم دراسة الأهلية ضمن دورة شهر يونيو وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول إلى دراسة الأهلية.

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شروط الأهلية:

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

تسجيل حساب متابعات الخليج 365:

وتتواصل عملية التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 دفعة شهر يونيو المقبل حتى العاشر من الشهر الجاري عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.