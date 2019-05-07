“المواطن” تتجول بأشهر سوق للأسماك بجازان وترصد تراجع الأسعار

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

شكا عدد من تجار الأسماك ومرتادي سوق السمك من انخفاض وتدني وركود أسعار الأسماك؛ بسبب عزوف أغلب المستهلكين عن شراء السمك في شهر رمضان المبارك.

عدسة “متابعات الخليج 365” تجولت في أقدم وأشهر سوق سمك في منطقة جازان، وهو السوق الشعبي لمركز “المضايا”، والذي يبعد عن مدينة جيزان 10 كم.

وتحدث فيصل حكمي لـ”متابعات الخليج 365“، قائلًا: إن الإقبال على سوق الأسماك خلال شهر رمضان المبارك تراجع تراجعًا من جميع الزبائن، وأن الشراء من المواطنين انخفض، وقد يعود السبب وراء ذلك أن عددًا من الصيادين يتوقفون عن الصيد خلال شهر رمضان المبارك وأيضًا بسبب انخفاض الأسعار رغم توفر كميات كبيرة في البحر.

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فيما بيّن وسيم حكمي قائلًا: “إن تراجع الأسعار والانخفاض الذي يشهد سوق السمك من كثير من المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك يعود إلى تفضيل اللحوم على المائدة الرمضانية أكثر من الأسماك، ناهيك أن أكل السمك في وجبة الإفطار أو السحور يؤدي إلى شرب كميات كبيرة من الماء”.

وقال عثمان حكمي: “إن الأسعار دائمًا يحكمها قانون العرض والطلب، وما يجب أن ندركه أن أسعار الأسماك الطازجة في رمضان تشهد قلة في الطلب؛ مما يؤدي إلى انخفاض في الأسعار، وذلك عكس باقي أيام السنة؛ حيث يزداد الطلب على الأسماك بنسبة كبيرة مما يؤدي إلى زيادة في الأسعار فوق الخيال، علمًا بأنه يوجد في الأسواق بجازان أكثر من 60 صنفًا من الأسماك الطازجة والمجمدة منها: الهامور والناجل والسمان والكنعد والبياض والشعور والحريد والبلطي وغيرها الكثير من الأنواع”.

بدورة أكد خالد حكمي أن تناول السمك المشوي أو المطهي على البخار يمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة؛ لكونه غنيًّا بالبروتين؛ ما يعني أن الجسم يحتاج لوقت طويل لهضمه وينصح الخبراء بتناول حصة إلى حصتين على الأقل أسبوعيًّا في رمضان للحصول على الفوائد الغذائية المذهلة للأسماك وعدم تركه بشكل نهائي في رمضان.