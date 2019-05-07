اللحوح والخمير والحلبة.. الأكثر طلبًا في رمضان بجازان

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تشهد الأسواق الشعبية في جازان، والتي تحتوي على محلات بيع المأكولات الشعبية في المنطقة خلال شهر رمضان المبارك، إقبالًا متزايدًا من قبل أهالي المنطقة.

وفي تصريحات خاصة لـ”متابعات الخليج 365” تحدث العم محمد فقيهي قائلًا: إن بيع المأكولات الشعبية مثل اللحوح والخمير والحلبة تنتشر في محافظات كثيرة جدًّا في جازان، ويجد الأهالي في التسوق في الأسواق الشعبية متعتهم، خاصة تلك المحلات التي تبيع الأكلات الشعبية.

الموسم الوحيد:

وبدورة أوضح علي كريري أن أصحاب هذه المحلات والمطاعم الشعبية يعلمون أن شهر رمضان هو الموسم الوحيد الذي يزداد الإقبال عليهم؛ مما يجعل أرباحهم مضاعفة عدة مرات عن الشهور الماضية.

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من جهته أضاف هادي عاتي قائلًا: من المأكولات الشعبية المعروفة في جازان اللحوح والحلبة، وهي عادة ما يقترن أحدهما بالآخر، والتي تشتهر بصناعتها العديد من النساء اللاتي يعرضن هذه الأكلات في بسطات ومحلات صغيرة في الأسواق الشعبية.

تسوق وتسلية:

أما علي عتين فأوضح أن التسوق في هذه الأسواق فرصة لقضاء بعض الوقت وإضاعة الوقت من بعد صلاة العصر حتى قبيل المغرب، ومنها أخذ بعض الأكلات الشعبية والالتقاء ببعض الإخوة والزملاء، بعدها نتوجه إلى المنازل أو المساجد وأماكن الإفطار الجماعي التي تنتشر بشكل لافت في جازان.