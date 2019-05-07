، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يدعوان الفرقاء الليبيين لوقف المعارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدا عدم وجود حل عسكري للأزمة

دعا كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى الفقي، طرفي النزاع في ليبيا إلى العودة لطاولة الحوار.

وشدد "الفقي" خلال مؤتمر صحافي مشترك مع "غوتيريس" على أنه "لا بد من أن يقبل الأطراف الليبيون وقف المعارك والجلوس إلى طاولة لحل هذه الأزمة بالطرق السلمية والسياسية"، وفقاً لـ"فرانس برس".

وذكر أن "الأولوية اليوم هي لوقف الحرب، وأن لا حل عسكرياً في نزاع من هذا النوع".

من جهته، أشار "غوتيريس" إلى أن الرسالة لجميع الليبيين هي ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ووقف للمعارك، والعودة إلى مسار الحل السياسي.

وأفاد بأن الدعوة لوقف إطلاق النار تشمل وقفاً للهجوم، الذي تشنه قوات المشير خليفة حفتر على طرابلس، التي تواصل هجومها الرامي إلى السيطرة على العاصمة الليبية الخاضعة لحكومة الوفاق الوطني.

وسبق للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن وجّها دعوة إلى طرفي النزاع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار، لكن هذه الدعوات لم تلق آذاناً صاغية حتى الآن.