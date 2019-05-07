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أطلقت أمانة محافظة جدة مبادرة إفطار صائم خلال شهر رمضان، تستهدف توزيع نحو 40 ألف وجبة غذائية في عددٍ من الميادين والمحاور والطرق الرئيسة في أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم الجمعيات الخيرية بالوجبات.
وتأتي مبادرة الأمانة في تفطير الصائمين، ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية، واستشعاراً للمعاني الروحانية والأجواء الإيمانية التي يتميز بها شهر رمضان، وتستمر الحملة حتى نهاية الشهر.
أمانة جدة تطلق حملة إفطار صائم في الطرق والميادينعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-05-07
أطلقت أمانة محافظة جدة مبادرة إفطار صائم خلال شهر رمضان، تستهدف توزيع نحو 40 ألف وجبة غذائية في عددٍ من الميادين والمحاور والطرق الرئيسة في أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم الجمعيات الخيرية بالوجبات.
وتأتي مبادرة الأمانة في تفطير الصائمين، ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية، واستشعاراً للمعاني الروحانية والأجواء الإيمانية التي يتميز بها شهر رمضان، وتستمر الحملة حتى نهاية الشهر.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
05:36 PM
تستهدف توزيع نحو 40 ألف وجبة حتى نهاية الشهر
أطلقت أمانة محافظة جدة مبادرة إفطار صائم خلال شهر رمضان، تستهدف توزيع نحو 40 ألف وجبة غذائية في عددٍ من الميادين والمحاور والطرق الرئيسة في أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم الجمعيات الخيرية بالوجبات.
وتأتي مبادرة الأمانة في تفطير الصائمين، ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية، واستشعاراً للمعاني الروحانية والأجواء الإيمانية التي يتميز بها شهر رمضان، وتستمر الحملة حتى نهاية الشهر.
، أمانة جدة تطلق حملة إفطار صائم في الطرق والميادين ،
المصدر : الخليج 365
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