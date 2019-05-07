محمد بن مسعود - الدمام - مالمقصود بـ"فصالاً" في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ﴾..؟ صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07 07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440 05:30 PM اخر تعديل 07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440 Advertisements 05:42 PM ، مالمقصود بـ"فصالاً" في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ﴾..؟ ،

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