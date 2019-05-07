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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل تركي بن عيد بن محمد القرني، بتخرجه من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بالطائف، برتبة ملازم أول.
وأعرب القرني عن شكره لله -عز وجل- لتوفيقه أن يكون في خدمة هذا الوطن الغالي؛ داعياً أن تكون خير بداية وعونًا لخدمة الدين والوطن.
"القرني" يحتفل بتخرجه من كلية الملك عبدالله للدفاع الجويصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07
احتفل تركي بن عيد بن محمد القرني، بتخرجه من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بالطائف، برتبة ملازم أول.
وأعرب القرني عن شكره لله -عز وجل- لتوفيقه أن يكون في خدمة هذا الوطن الغالي؛ داعياً أن تكون خير بداية وعونًا لخدمة الدين والوطن.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
05:21 PM
احتفل تركي بن عيد بن محمد القرني، بتخرجه من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بالطائف، برتبة ملازم أول.
وأعرب القرني عن شكره لله -عز وجل- لتوفيقه أن يكون في خدمة هذا الوطن الغالي؛ داعياً أن تكون خير بداية وعونًا لخدمة الدين والوطن.
، "القرني" يحتفل بتخرجه من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ،
المصدر : الخليج 365
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