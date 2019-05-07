، "القرني" يحتفل بتخرجه من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل تركي بن عيد بن محمد القرني، بتخرجه من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بالطائف، برتبة ملازم أول.

وأعرب القرني عن شكره لله -عز وجل- لتوفيقه أن يكون في خدمة هذا الوطن الغالي؛ داعياً أن تكون خير بداية وعونًا لخدمة الدين والوطن.