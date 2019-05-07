، استشارية تغذية: هذه عادات سيئة يقوم بها الصائم ويجب التوقف عنها ،

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قالت استشارية التغذية الدكتورة رويدة ادريس لـ"الخليج 365" إنه من العادات السيئة التي يقوم بها الصائم هي عدم ترك وقت بين الإفطار وتناول وجبة الحلا وتناول الوجبات دفعة واحدة، أيضًا تناول كمية كبيرة من الماء عند الإفطار وقبل الإمساك.
وأشارت الدكتورة رويدة أنه من العادات السيئة التي يقوم بها الصائم تناول كميات عالية من السكريات من خلال الحلويات والمشروبات الرمضانية أو الأغذية الغنية بالملح والبهارات التي تسبب العطش والعصبية في نهار رمضان، الجلوس فترات طويلة أمام التلفزيون تسبب عسر الهضم بسبب عدم حركة الجسم.
وكشف استشارية التغذية عن الأسباب التي تجعل الصائم يتناول أكثر من احتياجه هي التأكيد وجود أصناف وكميات كبيرة على مائدة الإفطار كثرة الولائم، وأصناف الحلويات المنوعة، ونصيحتها للصائم الاعتدال في الأكل تقسيم الوجبات وممارسة الرياضة.
استشارية تغذية: هذه عادات سيئة يقوم بها الصائم ويجب التوقف عنهاسعود الدعجاني الخليج 365 2019-05-07
قالت استشارية التغذية الدكتورة رويدة ادريس لـ"الخليج 365" إنه من العادات السيئة التي يقوم بها الصائم هي عدم ترك وقت بين الإفطار وتناول وجبة الحلا وتناول الوجبات دفعة واحدة، أيضًا تناول كمية كبيرة من الماء عند الإفطار وقبل الإمساك.
وأشارت الدكتورة رويدة أنه من العادات السيئة التي يقوم بها الصائم تناول كميات عالية من السكريات من خلال الحلويات والمشروبات الرمضانية أو الأغذية الغنية بالملح والبهارات التي تسبب العطش والعصبية في نهار رمضان، الجلوس فترات طويلة أمام التلفزيون تسبب عسر الهضم بسبب عدم حركة الجسم.
وكشف استشارية التغذية عن الأسباب التي تجعل الصائم يتناول أكثر من احتياجه هي التأكيد وجود أصناف وكميات كبيرة على مائدة الإفطار كثرة الولائم، وأصناف الحلويات المنوعة، ونصيحتها للصائم الاعتدال في الأكل تقسيم الوجبات وممارسة الرياضة.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
05:20 PM
طالبت عبر "الخليج 365" بالاعتدال في الأكل وتقسيم الوجبات وممارسة الرياضة
قالت استشارية التغذية الدكتورة رويدة ادريس لـ"الخليج 365" إنه من العادات السيئة التي يقوم بها الصائم هي عدم ترك وقت بين الإفطار وتناول وجبة الحلا وتناول الوجبات دفعة واحدة، أيضًا تناول كمية كبيرة من الماء عند الإفطار وقبل الإمساك.
وأشارت الدكتورة رويدة أنه من العادات السيئة التي يقوم بها الصائم تناول كميات عالية من السكريات من خلال الحلويات والمشروبات الرمضانية أو الأغذية الغنية بالملح والبهارات التي تسبب العطش والعصبية في نهار رمضان، الجلوس فترات طويلة أمام التلفزيون تسبب عسر الهضم بسبب عدم حركة الجسم.
وكشف استشارية التغذية عن الأسباب التي تجعل الصائم يتناول أكثر من احتياجه هي التأكيد وجود أصناف وكميات كبيرة على مائدة الإفطار كثرة الولائم، وأصناف الحلويات المنوعة، ونصيحتها للصائم الاعتدال في الأكل تقسيم الوجبات وممارسة الرياضة.
، استشارية تغذية: هذه عادات سيئة يقوم بها الصائم ويجب التوقف عنها ،
المصدر : الخليج 365
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