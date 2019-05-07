، "الآسيوي" يعلن طرح مناقصة "حقوق النقل التلفزيوني" في السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طرح مناقصة لحقوقه الإعلامية خلال الفترة 2021-2024 في المملكة العربية السعودية.

وتتضمن المناقصة الحقوق الإعلامية لمسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، بما في ذلك بطولة كأس آسيا وتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

كما يتضمن أيضاً مسابقات الأندية، وهي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، حيث تتنافس أبرز أندية القارة على أهم الألقاب القارية.

وتشتمل المناقصة أيضاً على مجموعة من البطولات القارية المهمة مثل كأس آسيا للسيدات 2022 وبطولات الفئات العمرية للرجال والسيدات وبطولة كرة الصالات.

وتتضمن المناقصة أن يقوم الشريك التجاري للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم أفضل تقنيات البث التلفزيوني واستقطاب الجمهور والبرامج المميزة والإبداعية، وتقديم الحلول الإعلامية الحديثة من أجل المساهمة في نمو هذه البطولات على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية.