، "الآسيوي" يعلن طرح مناقصة "حقوق النقل التلفزيوني" في السعودية ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طرح مناقصة لحقوقه الإعلامية خلال الفترة 2021-2024 في المملكة العربية السعودية.
وتتضمن المناقصة الحقوق الإعلامية لمسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، بما في ذلك بطولة كأس آسيا وتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.
كما يتضمن أيضاً مسابقات الأندية، وهي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، حيث تتنافس أبرز أندية القارة على أهم الألقاب القارية.
وتشتمل المناقصة أيضاً على مجموعة من البطولات القارية المهمة مثل كأس آسيا للسيدات 2022 وبطولات الفئات العمرية للرجال والسيدات وبطولة كرة الصالات.
وتتضمن المناقصة أن يقوم الشريك التجاري للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم أفضل تقنيات البث التلفزيوني واستقطاب الجمهور والبرامج المميزة والإبداعية، وتقديم الحلول الإعلامية الحديثة من أجل المساهمة في نمو هذه البطولات على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية.
"الآسيوي" يعلن طرح مناقصة "حقوق النقل التلفزيوني" في السعوديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طرح مناقصة لحقوقه الإعلامية خلال الفترة 2021-2024 في المملكة العربية السعودية.
وتتضمن المناقصة الحقوق الإعلامية لمسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، بما في ذلك بطولة كأس آسيا وتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.
كما يتضمن أيضاً مسابقات الأندية، وهي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، حيث تتنافس أبرز أندية القارة على أهم الألقاب القارية.
وتشتمل المناقصة أيضاً على مجموعة من البطولات القارية المهمة مثل كأس آسيا للسيدات 2022 وبطولات الفئات العمرية للرجال والسيدات وبطولة كرة الصالات.
وتتضمن المناقصة أن يقوم الشريك التجاري للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم أفضل تقنيات البث التلفزيوني واستقطاب الجمهور والبرامج المميزة والإبداعية، وتقديم الحلول الإعلامية الحديثة من أجل المساهمة في نمو هذه البطولات على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
05:18 PM
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طرح مناقصة لحقوقه الإعلامية خلال الفترة 2021-2024 في المملكة العربية السعودية.
وتتضمن المناقصة الحقوق الإعلامية لمسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، بما في ذلك بطولة كأس آسيا وتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.
كما يتضمن أيضاً مسابقات الأندية، وهي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، حيث تتنافس أبرز أندية القارة على أهم الألقاب القارية.
وتشتمل المناقصة أيضاً على مجموعة من البطولات القارية المهمة مثل كأس آسيا للسيدات 2022 وبطولات الفئات العمرية للرجال والسيدات وبطولة كرة الصالات.
وتتضمن المناقصة أن يقوم الشريك التجاري للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم أفضل تقنيات البث التلفزيوني واستقطاب الجمهور والبرامج المميزة والإبداعية، وتقديم الحلول الإعلامية الحديثة من أجل المساهمة في نمو هذه البطولات على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية.
، "الآسيوي" يعلن طرح مناقصة "حقوق النقل التلفزيوني" في السعودية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "الآسيوي" يعلن طرح مناقصة "حقوق النقل التلفزيوني" في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.