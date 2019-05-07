، أخصائية تغذية تقدم نصائح لإفطار وسحور صحيين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتضمن الابتعاد عن المشروبات ذات السعرات العالية

ذكرت أخصائية التغذية أبرار القحطاني أن وجبة الإفطار يجب أن تحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية، كالنشىويات والبروتين والخضار والفواكه.

ودعت إلى عدم الإكثار والمبالغة في تناول الوجبة وتقسيمها والتدرج فيها لتفادي عسر الهضم الذي يؤدي إلى التخمة والشعور بالخمول.

وأضافت: يجب الابتعاد عن المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية والقيمة الغذائية المنخفضة، والتقليل من استخدام القلي بالزيت واستبداله بالشواء وطرق القلي الصحية، استبدال السكر والشيرة بالمحليات الطبيعية كالعسل والتمر، ولابد أن يحتوي طبق الإفطار على الخضار والسلطات.

وأردفت: ينبغي عدم ترك وجبة السحور بحجة النوم لفترات أطول، وأن تكون غنية بالبروتين لأنه يعطي الشعور بالشبع لفترات أطول، ويجب الابتعاد عن الأغذية العالية بالأملاح والدسم كالوجبات السريعة لأنها تعزز الشعور بالعطش.

وتابعت: يجب عدم المبالغة في شرب الماء في فترة السحور بل ولابد أن يتم توزيع شرب الماء من بعد الإفطار إلى وقت السحور ، وينبغي الإقلال من المشروبات المنبهه كالقهوة والشاي لأنها تزيد من إدرار البول مما يؤدي إلى الشعور بالعطش خلال فترة الصيام، ومن الضروري عدم إهمال ممارسة الرياضة.