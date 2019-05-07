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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,340 سلة غذائية رمضانية على العائلات اللبنانية والنازحين السوريين في مدينة صيدا بالجنوب اللبناني، وفي منطقة عرمون بجبل لبنان، وفي منطقة العيرونية شمال لبنان، وفي مدينة بعلبك.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة من خلال المركز لتوفير الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك.
"إغاثي" الملك سلمان يوزع 1,340 سلة غذائية رمضانية في لبنانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-07
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,340 سلة غذائية رمضانية على العائلات اللبنانية والنازحين السوريين في مدينة صيدا بالجنوب اللبناني، وفي منطقة عرمون بجبل لبنان، وفي منطقة العيرونية شمال لبنان، وفي مدينة بعلبك.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة من خلال المركز لتوفير الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
04:53 PM
على العائلات اللبنانية والنازحين السوريين في مدينة صيدا بالجنوب
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,340 سلة غذائية رمضانية على العائلات اللبنانية والنازحين السوريين في مدينة صيدا بالجنوب اللبناني، وفي منطقة عرمون بجبل لبنان، وفي منطقة العيرونية شمال لبنان، وفي مدينة بعلبك.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة من خلال المركز لتوفير الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك.
، "إغاثي" الملك سلمان يوزع 1,340 سلة غذائية رمضانية في لبنان ،
المصدر : الخليج 365
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