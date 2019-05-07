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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع توزيع الوجبات الغذائية الرمضانية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية.
وقدّم وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح عليان كلشات، الشكر للمملكة العربية السعودية على هذه المشاريع التي تنفذها من خلال المركز ومنها مشروع تفطير الصائمين في المهرة.
وذكر أن المشروع يضاف إلى رصيد الأعمال الخيرية والتنموية التي ينفذها المركز بالمحافظة، موضحاً أن التوزيع سيشمل مديريتي الغيضة وشحن.
وأوضح ممثل شبكة النماء للمنظمات الأهلية مبارك النوبي أن حملة مشروع الوجبات الغذائية التي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة تستهدف يومياً تقديم 1250 وجبة صائم، بإجمالي 36.500 وجبة خلال شهر رمضان.
وأفاد بأن المشروع يستهدف المرضى في المستشفيات وموظفي وعاملي الخدمات العامة وعابري السبيل والنقاط الأمنية والعسكرية في المهرة.
تدشين مشروع الوجبات الغذائية الرمضانية في "غيضة المهرة"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-07
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع توزيع الوجبات الغذائية الرمضانية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية.
وقدّم وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح عليان كلشات، الشكر للمملكة العربية السعودية على هذه المشاريع التي تنفذها من خلال المركز ومنها مشروع تفطير الصائمين في المهرة.
وذكر أن المشروع يضاف إلى رصيد الأعمال الخيرية والتنموية التي ينفذها المركز بالمحافظة، موضحاً أن التوزيع سيشمل مديريتي الغيضة وشحن.
وأوضح ممثل شبكة النماء للمنظمات الأهلية مبارك النوبي أن حملة مشروع الوجبات الغذائية التي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة تستهدف يومياً تقديم 1250 وجبة صائم، بإجمالي 36.500 وجبة خلال شهر رمضان.
وأفاد بأن المشروع يستهدف المرضى في المستشفيات وموظفي وعاملي الخدمات العامة وعابري السبيل والنقاط الأمنية والعسكرية في المهرة.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
04:50 PM
نفّذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالأمس
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع توزيع الوجبات الغذائية الرمضانية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية.
وقدّم وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح عليان كلشات، الشكر للمملكة العربية السعودية على هذه المشاريع التي تنفذها من خلال المركز ومنها مشروع تفطير الصائمين في المهرة.
وذكر أن المشروع يضاف إلى رصيد الأعمال الخيرية والتنموية التي ينفذها المركز بالمحافظة، موضحاً أن التوزيع سيشمل مديريتي الغيضة وشحن.
وأوضح ممثل شبكة النماء للمنظمات الأهلية مبارك النوبي أن حملة مشروع الوجبات الغذائية التي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة تستهدف يومياً تقديم 1250 وجبة صائم، بإجمالي 36.500 وجبة خلال شهر رمضان.
وأفاد بأن المشروع يستهدف المرضى في المستشفيات وموظفي وعاملي الخدمات العامة وعابري السبيل والنقاط الأمنية والعسكرية في المهرة.
، تدشين مشروع الوجبات الغذائية الرمضانية في "غيضة المهرة" ،
المصدر : الخليج 365
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