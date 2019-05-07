أنقذت فِرقة من الدفاع المدني بالجبيل طفلة بعد احتجاز يدها داخل فرامة، وأكد أنها بصحة جيدة ولله الحمد. وضمن رسائله التوعوية نشر الحساب الرسمي للدفاع المدني صور لعملية إنقاذ الطفلة معلقًا عليها بعبارة: “‏نتألم بقدر ألمك يا صغيرتي”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: الدفاع المدني ينشر صوراً لتحرير يد فتاة من فرامة ويعلق عليها بعبارة لافتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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