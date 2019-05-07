بقرار من وزير الثقافة.. «الزهراني» رئيسًا تنفيذيًّا لصندوق «نمو»

أصدر وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، قرارًا بتعيين بدر بن حسين الزهراني رئيسًا تنفيذيًّا لصندوق «نمو» الثقافي، إحدى مبادرات وزارة الثقافة التي تم الإعلان عنها في حفل تدشين الوزارة في مارس المنصرم.

وأكد وزير الثقافة، أن الوزارة ماضية في تنفيذ وثيقة رؤيتها وتوجهاتها وتشكيل الطواقم الإدارية التي ستتولى مسؤولية إدارة القطاع الثقافي بكل تفرعاته ومساراته. مشيرًا إلى أن صندوق نموّ الثقافيّ من المبادرات الطموحة التي ستوفر الدعم للمبدعين السعوديين من كل الاتجاهات.

وبينما بيّن الوزير أن «الصندوق سيمنحهم فرصة ممارسة نشاطهم الإبداعيّ وزيادة الإنتاج الثقافي السعوديّ»، يعدّ بدر الزهراني من الكفاءات السعودية الشابة التي سجّلت نجاحات في وضع الأطر التنظيمية لقطاعات إبداعية مرتبطة بالإنتاج.

وسبق له أن تولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وأسهم في وضع النموذج التشغيلي لمشروع إعادة صالات السينما إلى المملكة، كما أشرف -بشكل مباشر- على إطلاق اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع والمنبثقة من استراتيجية الترفيه المنزلي للفرد والعائلة في المملكة.

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وبينما قام أيضًا بإعادة هندسة الإجراءات والهيكلة التشغيلية الداخلية للهيئة، فقد كان الزهراني من الفريق المؤسس لمركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد) لصناديق الدعم بالإقراض ورأس المال المغامر من حيث تطوير النموذج التشغيلي واللوائح ومعايير الحوكمة.

وتولّى رئاسة إدارة تطوير المشاريع في المركز نفسه، وأسهم مباشرة بدعم أكثر من 150 شركة ناشئة ونامية في مراحل متعددة. وأيضًا أدار محفظة التمويل التي فاقت الـ200 مليون ريال، وهو يحمل درجة في الجيوفيزياء من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة لندن للأعمال.

وسيغطي صندوق نموّ الثقافي كل احتياجات المواهب الوطنية ويمنحها القدرة على إنجاز مشروعاتها الإبداعية بالطريقة الصحيحة وفي ظروف ملائمة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى دعم الممارسين في مختلف القطاعات الثقافية، وفي مجالات إبداعية متنوعة.

وتشمل هذه المجالات الكتابة والتأليف والنشر إلى صناعة الأفلام والمحتوى البصري، وكل الأفكار الطموحة التي يرغب المبدع السعودي في تحقيقها. وسيتضمن هذا الدعم تركيزًا على تطوير المحتوى المحليّ ودعم المواهب المحلية.