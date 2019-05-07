بالصور.. خطة لمكافحة الحشرات ورفع المخلّفات بالدمام

تباشر وكالة الخدمات بأمانة المنطقة الشرقية -ممثلةً بالإدارة العامة للنظافة- تنفيذ خطة عمل متكاملة ومجدولة خلال شهر رمضان الكريم، عبر تكثيف أعمال النظافة العامّة في حاضرة الدمام.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة -اطلعت عليه «عاجل»، اليوم الثلاثاء- أنّ الخطة، التي تأتي بمتابعة مباشرة من وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، اعتمدت على تكثيف النظافة على جميع الأحياء السكنية وتعزيز جهودها، من خلال توفير حاويات النظافة بمواقع مخيمات الإفطار وتنظيف ساحات المساجد وكنس وغسيل الأرصفة والشوارع، وتجهيز جدول زمني لجمع ونقل النفايات.

وتتضمّن الجهود -كذلك- مكافحة الحشرات ورفع المخلفات ذات الحجم الكبير، ومسح الأراضي الفضاء، وإزالة مخلّفات الهدم والبناء مجهولة المصدر، وتنظيف دورات المياه والحدائق العامة، وتوفير فرق الدعم الإضافية من العمالة والمعدات، وتقسيم جدول أعمال للعمالة الميدانية مع ما يتناسب مع الشهر الفضيل.

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وأشار البيان إلى أنّ الإدارة العامّة للنظافة، جهّزت 5099 عاملًا، مع استخدام 812 معدةً لرفع مستوى رضا المستفيد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين؛ بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة والإصحاح البيئي في الأحياء والشوارع والمواقع.

من جانبه، صرّح المهندس مغربل، بأنّ الخطة التشغيلية المعتمدة لشهر رمضان لنظافة المدن والأحياء والساحات ومواقع مخيمات الإفطار وكل الميادين والطرق والتي تصبّ في النهاية إلى رفع درجة الامتثال في نظافة المدن والأحياء، وتوفير سبل الراحة للمواطن والمقيم.

ودعا كل الأهالي للتعاون مع رجال النظافة العامة ووضع النفايات في أماكنها المحددة، وكذلك الإبلاغ عن أيّ مخالف عبر مركز 940 الذكيّ، أو عبر حسابات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعيّ.