تفقد محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، ورئيس البلدية أحمد عوض البارقي السوق الرمضاني بالمحافظة، واطلعا على ترتيب السوق وآليته، وتقسيم أركان السوق التي شملت جميع ما يرغبه المتسوق. وضم السوق ركنين للحلويات وآخرين للعصائر وللحلوم والخضار والفواكه والمعجنات والإيدامات والمأكولات الشعبية وركن للأسر المنتجة. والتقي البناوي والبارقي بالعديد من الباعة والمتسوقين لمعرفة انطباعاتهم عن السوق، حيث أعربوا عن ارتياحهم ورضاهم، وقدموا شكرهم للبلدية وما قدمته لهم من تسهيلات وتنظيم. وشهد السوق الرمضاني إقبالا كبيرا في أول أيام شهر رمضان تجاوز 1000 متسوق وزائر وسط سلاسة وانسيابية للحركة المرورية. ثم زار محافظ بارق المسلخ النموذجي بالمحافظة، واستمع إلى شرح من رئيس البلدية عن آليته وأقسامه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بارق ورئيس البلدية يقفان على السوق الرمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.