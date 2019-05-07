أمانة عسير تطرح مشروع سما أبها في مزايدة عامة

طرحت أمانة منطقة عسير استثمار موقع سما أبها " الطائرة " بمدينة أبها في مزايدة عامة و ذلك لإنشاء وتشغيل وصيانة منشآت متعددة الاستخدام "سياحي وترفيهي و تجاري" ، وسيكون موعد فتح المظاريف يوم 22/10/1440هـ بينما سيكون أخر يوم لاستقبال العطاءات بتاريخ 21 - 10 - 1440.

وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذا المشروع قد حظي بدعم أمير منطقة عسير و وزير الشوؤن البلدية والقروية .

مشيرا إلى أن المشروع تبلغ مساحته 29743 م2 و يحتوي على مناطق ترفيهية و سياحية عامة ، ومناطق للاستخدامات المتعددة (ترفيهي وتجاري و سياحي) منبها الى أن مدة العقد ستبلغ 25عاماً .

وأشار الحميدي إلى أن مشروع سما أبها يعتبر من أهم مناطق التطوير السياحي، نظرا للمقومات الذي يتمتع به موقع المشروع كواجهة سياحية متعددة ومتنوعة تلبي الاحتياجات السياحية والترفيهية لمواطني المملكة و الزوار من خارج المملكة، وقد تم تقييم وتحديد فرص الاستثمار السياحي ذات الجدوى في هذا الموقع من خلال دراسة الجدوى .

مردفا بأن موقع المشروع سيشكل بعد تطويره منظومة من المواقع السياحية و الترفيهية و التجارية بشكل متكامل يمكن من خلاله تقديم أنماط وأنشطة سياحية متنوعة تشمل عددا من العناصر السياحية.

الجدير بالذكر فإن أمانة منطقة عسير قد راعت أن يكون مشروع سما أبها من المشاريع والأنشطة ذات الجدوى الاقتصادية التي تراعي البعد البيئي والاجتماعي وتضمن استدامة الموقع الذي تم اختياره للتطوير.