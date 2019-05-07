السعودية اليوم / عبر 10 مستشفيات و 54 مركزاً صحيًا .. صحة مكة المكرمة تعلن جاهزيتها لخدمة المعتمرين خلال الشهر الكريم



مكة المكرمة 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

توفر وزارة الصحة خدماتها للمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام عبر 10 مستشفيات و 54 مركزا صحيا، وفق خط أعدت خلال شهر رمضان المبارك للعام 1440هـ .

وتقدم الخدمة للمعتمرين منذ دخولهم المملكة عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية وصولاً لمكة المكرمة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين غانمين ،حيث يقدم نوعين من الخدمات الصحية " العلاجية والوقائية " عبر المراكز الصحية المنتشرة في المنفذ البحري(ميناء جدة الإسلامي) من خلال مركز طبي يوفر الخدمات العلاجية وفي المنفذ الجوي ( مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة) من خلال مراكز طبية بمدينة الحجاج بالمطار توفير الخدمات العلاجية اضافة الى فريق الطب الوقائي المنتشر بالصالات ،كذلك في المنفذ البري والخطوط السريعة ومحطة قطار الحرمين .

وتختص الخدمة الوقائية بمناظرة القادمين من الدول الموبوءة والمحجرية وتطعيم من لم يحمل شهادات التطعيم ومن ثم تطبيق الاشتراطات الصحية عليهم ،أما العلاجية فمن خلال مناظرة الحالات المرضية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة لها، وتقديم العلاج ومن ثم نقل المرضى إلى المستشفيات.

وأوضحت صحة مكة المكرمة أن الخدمات الطبية التي ستقدم للمرضى بالمستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة تشمل جميع مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات بالإضافة الى تغطية مستشفى الحرم وأجياد للطوارئ والمراكز الصحية بالمنطقة المركزية.

وأشارت إلى أنها أعدت 4 مراكز صحية لتقديم الخدمات والرعاية الطبية للمعتمرين بالإضافة إلى مستشفى الحرم ومستشفى أجياد للطوارئ، إذ تقوم مراكز الطوارئ بتأمين الخدمات العلاجية كأقسام الطوارئ والعناية المركزة للحالات الطارئة والعاجلة والحادة من خلال المراكز التي يتم العمل بثلاثة منها في موسمي الحج ورمضان على مدار الساعة وتشمل :

- مركز رقم 1 في الدور الاول من باب 85 الى باب 88 في توسعة الملك فهد في الجهة الغربية من المسجد الحرام.

- مركز رقم 2 بجوار باب السلام في قبو المسعى في الجهة الشرقية من المسجد الحرام، حيث يتم العمل بهذا المركز طوال العام وعلى فترتين صباحية ومسائية .

- مركز رقم 3 الدور الارضي بجوار باب المروة.

- مركز رقم 4 الدور الاول بجوار جسر أجياد .

وبينت وزارة الصحة أن مستشفيي الحرم وطوارئ أجياد سيسهم في تقديم الخدمات الطبية عبر استقبال الحالات الحرجة والطارئة والحادة في قسم الطوارئ على مدار الساعة حيث يقع مستشفى الحرم في منطقة الشامية في ساحة توسعة الملك عبدالله من الجهة الشمالية وتعمل بموسمي الحج ورمضان، وتحتوى على قسم للعناية المركزة وسعتها 15 سريرا ومنها غرفة عزل مجهزة بأحدث الاجهزة الطبية مثل التنفس الاصطناعي ومراقبة المرضى ومضخات الحقن، بالإضافة لقسم الطوارئ وسعته 7 أسّرة مجهز بأحدث الأجهزة بما فيها 2 سرير إنعاش قلبي رئوي وجهاز تنفس اصطناعي ثابت وآخر متنقل وقسم للملاحظة وسعته 12 سريرا مجهزة بأحدث الاجهزة.

كما تقع مستشفى أجياد للطوارئ بجوار الحرم المكي الشريف بحيث تستقبل الحالات الحرجة والطارئة والحادة في قسم الطوارئ على مدار الساعة وتحتوي على قسم العناية المركزة الذي يستقبل الحالات غير التخصصية وغير الجراحية وسعتها 12 سرير كل سرير بغرفة منفصلة وغرفة واحدة للعزل ذات ضغط سالب مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية بالإضافة إلى العناية القلبية وسعتها 8 أسره مجهزة بأحدث الأجهزة بالإضافة إلى جهاز موجات فوق صوتية ومحطة مراقبة مرضى مركزية على كونتر التمريض، وقسم الطوارئ حيث يبدأ بعملية مسح نظري سريع من قبل فني التمريض وسعتها 32 سرير مجهزة بأحدث الاجهزة للتعامل مع الحالات الحرجة والعاجلة والحادة وتحتوي على 2 سرير انعاش قلبي رئوي 5 أسرة فرز 10 أسرة طوارئ للرجال 7 للنساء و8 للملاحظة.

وأوضحت أن كلاً من مستشفى(النور التخصصي، حراء العام، الملك عبدالعزيز، الملك فيصل، الولادة والاطفال، ابن سيناء بحدا، مبنى الصحة النفسية التابع لمستشفى الملك عبدالعزيز، مدينة الملك عبدالله الطبية) تعمل وفق النظام المعمول به على مدار العام بما في ذلك موسم رمضان والمبارك.

مبينة أن 85 مركزاً للرعاية الصحية الاولية يقدمون خدماتهم الصحية من1 غرة شهر شعبان إلى ال30 منه، حيث يعمل 72 مركز بواقع 8 ساعات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً للرابعة مساءاً. و10 مركر بواقع 16 ساعة عمل من الساعة الثامنة صباحاً الى الثانية عشر مساءاً.

وعدد (2) مركز صحي بواقع 24 ساعة ( النوارية، الكعكية) وكذلك عدد (1) مركز لمدة 13 ساعة يومياً( مركز صحي الزيماء) إضافة إلى المراكز الصحية المعتمد تشغيلها من غرة شهر رمضان المبارك يوم 20 على فترتين صباحية ومسائية(10صباحاً 1 مساء) (10مساء 1 صباحا) وعددها 50 مركزا 12 مركز اعتمد تشغيلها لمدة 6 ساعات يومياً على فترة واحدة(10صباحاً 1مساءً) و12 مركزا يتم تشغيلها خلا ل 12 ساعة على فترتين (10صباحا 1 مساء) (10مساء 1صباحا).

يذكر أن مستشفيات مكة المكرمة قدمت خدماتها الطبية والعلاجية خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان المنصرم لعدد (22988) حالة مبينة أن مجموع من تم إدخالهم إلى المستشفيات بلغ (1260) حالة حيث استقبلت أقسام الطوارئ (19341) حالة، كما أجريت (147) عملية جراحية مجدولة و (254) عملية طارئة ، فيما تم إستقبال( 208) حالات ولادة، (154) حالة مناظير ، و(1462 ) حالة غسيل كلى، وتم إجراء (118) عملية يوم واحد، و (44) عملية قسطرة .

// انتهى //

16:34ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عبر 10 مستشفيات و 54 مركزاً صحيًا .. صحة مكة المكرمة تعلن جاهزيتها لخدمة المعتمرين خلال الشهر الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.