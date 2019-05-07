السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان يلتقي رئيس جمعية مجلس علماء باكستان



إسلام آباد 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي اليوم رئيس جمعية مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي الذي زار سفارة المملكة العربية

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتقويتها في مختلف المجالات.

// انتهى //

16:28ت م

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إسلام آباد 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي اليوم رئيس جمعية مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي الذي زار سفارة المملكة العربية السعودية بإسلام آباد.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتقويتها في مختلف المجالات.// انتهى //16:28ت م0136

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