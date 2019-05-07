السعودية اليوم / الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها في منطقة حائل



حائل 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل اليوم, بتقديم خدماتها في جهتين حكوميتين بالمنطقة ، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "نأتي إليك" والموجهة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة في أماكن تواجدهم.

وتتواجد الوحدة المتنقلة اليوم في مقر المحكمة الإدارية بمنطقة حائل لتقديم خدماتها لمنسوبي المحكمة , فيما تتواجد الوحدة المتنقلة يوم غد الأربعاء في فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي لتقديم خدماتها لمنسوبي الهيئة.

وتقدم الوحدة المتنقلة خلال زياتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حاليًا في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية بكل يسر وسهولة، واختصار الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.

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16:19ت م

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