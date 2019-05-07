السعودية اليوم / فرع وزارة الخارجية بمكة المكرمة يفتتح مكتباً لخدمات التصاديق بتعليم جدة



جدة 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

افتتح مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور اليوم ، مكتب وزارة الخارجية بالادارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لخدمات التصاديق ، بحضور مدير إدارة الإختبارات صادق النور ، ومدير شؤون التصاديق بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة عبداللطيف العمري.

ويهدف المكتب لخدمة الراغبين في تصديق الوثائق التعليمية للمواطنين والمقيمين.

// انتهى //

16:07ت م

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