السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير جمهورية كازاخستان



الرياض 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بيريك آرين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وكازاخستان، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات خاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلسي الشيوخ والنواب في كازاخستان، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية

// انتهى //

16:04ت م

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الرياض 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بيريك آرين.وجرى خلال الاستقبال استعراض عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وكازاخستان، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات خاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلسي الشيوخ والنواب في كازاخستان، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية السعودية الكازاخستانية بما يعزز علاقات التعاون البرلمانية من خلال تبادل الزيارات بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين .// انتهى //16:04ت م0121

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