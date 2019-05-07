السعودية اليوم / رئيس بلدية الخفجي يتفقد مشروع الشريط الساحلي



الدمام 2 رمضان 1440 هـ الموافق 7 مايو 2019 م واس

تفقد رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، مشروع الشريط الاستثماري المحاذي لكورنيش الخفجي وما يتضمنه من مشاريع استثمارية متنوعة، وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمحافظة وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وطرح الأفكار الاستثمارية التي تحتاجها المحافظة وتلامس احتياجات المواطن.

وأكد المهندس الحميداني أن البلدية تعمل جاهده على تطوير المحافظة والمراكز التابعة لها، داعياً في الوقت نفسه المواطنين والمقيمين بمحافظة الخفجي إلى مشاركة البلدية والحفاظ على المرافق العامة وعدم العبث بها لينعم بها الجميع.

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16:02ت م

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