

إسلام آباد 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

اعتقلت قوات خفر السواحل الباكستانية اليوم 34 بحاراً هندياً من صيادي الأسماك إثر تجاوزهم المياه الإقليمية الباكستانية.

وأفادت وسائل الإعلام الباكستانية أن دوريات قوات خفر السواحل الباكستانية أوقفت البحارة الهنود بالقرب من ميناء كراتشي، وضبط زوارقهم الستة.

وأضافت أنه تم نقل البحارة المعتقلين إلى مدينة كراتشي، حيث تم تسليمهم إلى الشرطة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.

// انتهى //

16:02ت م

0117





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القوات الباكستانية تعتقل 34 بحاراً هندياً إثر تجاوزهم المياه الإقليمية الباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.