السعودية اليوم / صحة الباحة تطلق مبادرة صديق السكري



الرياض 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

أطلقت صحة الباحة مبادرة صديق السكري مستهدفة 1500 مريض سكري في المنطقة من الأطفال وطلاب المدارس وكبار السن .

ويخدم مركز السكر في مستشفى الملك فهد بالباحة المرضى إلى جانب العيادات في مستشفيات المنطقة والمراكز الصحية.

وتعمل البطاقة المخصصة للمريض على تسهيل إسعافه في حال تعرضه لنوبات في الأماكن العامة قبل تفاقم المشكلة وتمنحه أولوية في إجراءات التحاليل والأشعة في المنشآت الصحية.

// انتهى //

16:02ت م

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