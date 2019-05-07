السعودية اليوم / أمانة الطائف تمنع التعدي على أرض سياحية في الشفا وتزيل الإحداثات القائمة



الطائف 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

استعادت أمانة الطائف (بلدية الشفا الفرعية) أرضاً حكومية بيضاء أقام عليها محدث سورا حجريا بهدف الاستيلاء عليها بمنطقة حرجل بمركز الشفا السياحي، حيث اتضح قيامه بتنظيف الموقع وإزالة الأشجار الطبيعية.

ورصدت الفرق الرقابية التعدي في مراحله الأولى، وجرى التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية ورخصة نظامية تخول المحدث لتنفيذ هذه الأعمال، وتم على الفور التعامل مع التعدي وإزالة جميع الإنشاءات.

وحذرت أمانة الطائف من الاستيلاء على الأراضي الحكومية وسيتم تطبيق العقوبات النظامية على المتعدين على الأراضي، مبينة أن الرقابة الميدانية تعمل على مدار الساعة لضبط التعديات والإحداثات غير النظامية، وتعمل آليات الأمانة في عدد من المواقع على معالجة التعديات بالإزالة الفورية، مع وضع المواقع المحدثة تحت الرقابة اليومية المباشرة لضمان عدم عودة المحدث إلى الأراضي مرة أخرى.

وبينت الأمانة أن مراقبي الفروع ينفذون برنامجاً موسمياً مكثفاً لمراقبة التعديات خلال شهر رمضان المبارك والعيدين وإجازة الصيف لمنع استغلال الإجازات والمواسم السياحية في بروز التعديات العشوائية.

// انتهى //

15:55ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.