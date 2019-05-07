ضبط 1.5 طن من الخضار والفواكه لعمالة مخالفة

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

ضبطت بلدية غرب الدمام في حملاتها الرقابية الميدانية، نحو 1.5 طن من الخضار والفواكه، يعمل على بيعها مجموعة من العمالة المخالفة، في الشوارع الرئيسية لغرب الدمام.

ووأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني، أن البلدية بالتعاون مع الضبط الإداري أعدت حملة على الشوارع الرئيسية، تم على إثرها ضبط عدد من المخالفين من العمالة استغلوا الطرق لبيع الخضروات والفواكه، إذ تم مصادرة جميع الخضروات والفواكه وإحالة العمالة المخالفة للجهات المختصة.