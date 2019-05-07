الان تتابع ضبط 1.5 طن من الخضار والفواكه لعمالة مخالفة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
ضبطت بلدية غرب الدمام في حملاتها الرقابية الميدانية، نحو 1.5 طن من الخضار والفواكه، يعمل على بيعها مجموعة من العمالة المخالفة، في الشوارع الرئيسية لغرب الدمام.
ووأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني، أن البلدية بالتعاون مع الضبط الإداري أعدت حملة على الشوارع الرئيسية، تم على إثرها ضبط عدد من المخالفين من العمالة استغلوا الطرق لبيع الخضروات والفواكه، إذ تم مصادرة جميع الخضروات والفواكه وإحالة العمالة المخالفة للجهات المختصة.
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