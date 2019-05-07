"التقاعد" تطلق ثاني برامج مبادرة "المشي صحة" في المدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تطلق المؤسسة العامة للتقاعد النسخة الثانية من مبادرتها "المشي صحة" في المدينة المنورة والتي تستهدف المتقاعدين وتشجيعهم على رياضة المشي.

حيث تنطلق الفعالية غداً الأربعاء الموافق 8 مايو 2019م في ممشى الهجرة من الساعة الحادية عشر مساء وحتى الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً.

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وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالمؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ فيصل بن عثمان اليحيى أن فعالية المشي بالمدينة المنورة تأتي امتداداً لمبادرة "المشي صحة" والتي دشنت المؤسسة نسختها الأولى في مدينة الدمام والتي لقيت نجاحاً باهراً ومشاركة كبيرة من المتقاعدين والمهتمين.

وأشار اليحيى أن مبادرة "المشي صحة" تأتي حرصاً من المؤسسة على الالتقاء بالمتقاعدين في مناطق المملكة المختلفة وتشجيعهم على ممارسة رياضة المشي لتعزيز الصحة العامة، مرحباً بجميع متقاعدي منطقة المدينة المنورة بالحضور والمشاركة في هذه الفعالية، حيث ستقدم جوائز وهدايا عينية للمشتركين والفائزين بالتعاون مع رعاة الفعالية.

وقدم اليحيى شكره وتقديره للتسهيلات التي حظيت بها المؤسسة من إمارة منطقة المدينة المنورة لإقامة هذه الفعالية ممثلة بسمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، كما قدم شكره لكافة الداعمين والشركات الراعية.