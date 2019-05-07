دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالصور.. الملك يمنح الأميرين الفيصل وعبد المحسن وشاح الملك عبد العزيز

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وشاح الملك عبد العزيز.

جاء ذلك، خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين، للأميرين، في قصر السلام في جدة، وقد أشاد الملك سلمان، بما قدَّمه الأميران من جهود وخدمات جليلة لوطنهم.

من جانبهما، رفع الأميران بهذه المناسبة، بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على تكريمهما، داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

حضر الاستقبال، الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.