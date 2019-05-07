عائض القرني يحدد خندقه: قلمي في خدمة مشروع ولي العهد

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وضع الداعية الدكتور عائض القرني، قلمه في خدمة مشروع ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي يمثِّل- وفق تأكيده- الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم.
وقال القرني، في إطار حديث مطول أدلى به، مساء أمس الإثنين، للإعلامي عبدالله المديفر، عبر برنامج «الليوان» المذاع على شاشة «روتانا خليجية»، إنه «داعية الاعتدال والوسطية الأول في السعودية، وسيسخِّر قلمه منذ الليلة في خدمة مشروع ولي العهد في الاعتدال».
وأشار القرني إلى أن السعودية مستهدفة قيادة وشعبًا، مشيرًا إلى أن هناك خطوطًا حمراء ثلاثة، هي: الإسلام المعتدل الوسطي، والوطن، والقيادة المبايعة شرعًا.
وذكر القرني، أنه اكتشف أن النظام القطري، ومعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإيران، يستهدفون المملكة، وأنه سيدافع عن الوطن بكل قوة، مشددًا على أن «الحياد في هذا التوقيت خيانة».
وتابع: «اكتشفت أن النظام القطري وإعلام الجزيرة يخدم 5 (نونات): نون طالبان، نون طهران، نون أردوغان، نون الإخوان، نون حزب الشيطان»، في إشارة إلى اشتراك أسماء الأطراف الخمسة في حرف النون.
وفي أجزاء أخرى من المقابلة، تحدث القرني عن علاقته بقطر واكتشافه المبكر تآمرها على المملكة، وكذلك رفضه الإغراءات التي قدمها له مسؤولون قطريون؛ ليكون معارضًا لوطنه.
كما تحدث القرني عن أخطاء تيار الصحوة، منوهًا بأن الانجراف وراء الفكرة الأممية، التي تتبناها جماعة الإخوان المسلمين، أضرت بالشعور الوطني لدى الشباب، مقدمًا اعتذاره للمجتمع السعودي على مثل هذه الأخطاء.
الداعية عائض القرني يخص السعوديين بهذه الكلمات في يوم قيادة المرأة
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مواقف كوميدية أثارت الضحك في برامج رامز جلال
رغم الانتقادات التي يواجهها كل عام، إلا أنه لا شك أن برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال تعد من أكثر الأعمال مشاهدة خلال شهر رمضان، حيث يحرص الكثيرون على مشاهدتها يوميًا، لمتابعة المواقف الكوميدية التي يتعرض لها المشاهير الذين يقعون ضحايا لمقالب رامز جلال. صور: هؤلاء النجوم هم ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان 2019 7awi 1 صور: هؤلاء النجوم هم ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان 2019 شاهد أيضاً: صور: هؤلاء النجوم هم ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان 2019 وتتنوع المواقف الكوميدية في حلقات برامج رامز جلال، ما بين تعليقاته الساخرة على ضيوفه، أو ردود الأفعال الطريفة التي يواجه بها المشاهير المقالب التي يتعرضون لها، وكذلك العلقات الساخنة التي يتلقاها رامز جلال في النهاية بعد اكتشاف مقالبه. أحمد حلمي يكشف طريقته للهروب من مقالب رامز جلال 7awi 1 أحمد حلمي يكشف طريقته للهروب من مقالب رامز جلال شاهد أيضاً: أحمد حلمي يكشف طريقته للهروب من مقالب رامز جلال وفي هذا الفيديو، نقوم باستعراض مجموعة من أكثر المواقف الكوميدية التي أثارت الضحك في برامج مقالب رامز جلال. المزيد: إم بي سي تحسم الجدل بخصوص برنامج رامز جلال.. وتوضح فكرته شاهد: رامز جلال يسخر من شقيقه وأحمد السقا وأمير كرارة في سبع البرومبة صورة: رامز جلال يُحيي ذكرى وفاة والده بهذه الكلمات المؤثرة شريف إكرامي وأحمد الشناوي ينتقمان من رامز جلال بأغرب طريقة! تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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داليا مبارك وزوجها وابنتهما يستقبلون رمضان بلقطات دافئة
استقبلت النجمة السعودية داليا مبارك حلول شهر رمضان الكريم بلقطات عائلية دافئة جمعتها بزوجها رجل الأعمال الأمريكي الهيم وابنتهما الوحيدة لي لي سمر، حيث كشفت عن بعض الصور ومقطع فيديو من خلال حسابها على "انستقرام". طريقة استقبال السلطان سليمان وزوجته لشهر رمضان تثير إعجاب الجمهور 7awi 1 طريقة استقبال السلطان سليمان وزوجته لشهر رمضان تثير إعجاب الجمهور شاهدي أيضاً: طريقة استقبال السلطان سليمان وزوجته لشهر رمضان تثير إعجاب الجمهور وأطلت داليا مبارك بفستان صيفي أبيض بنقوش ملونة مبهجة مستوحاة من زينة شهر رمضان، حيث نسقت إطلالتها مع ابنتها التي ارتدت فستاناً لطيفاً للغاية يشبه فستان والدتها في ألوانه، كما شارك الأب بلفتة لطيفة بارتدائه الزي الشعبي السعودي التقليدي. استقبلت النجمة السعودية داليا مبارك حلول شهر رمضان الكريم بلقطات عائلية دافئة جمعتها بزوجها رجل الأعمال الأمريكي الهيم وابنتهما الوحيدة لي لي سمر، حيث كشفت عن بعض الصور ومقطع فيديو من خلال حسابها على "انستقرام". 7awi 1 استقبلت النجمة السعودية داليا مبارك حلول شهر رمضان الكريم بلقطات عائلية دافئة جمعتها بزوجها رجل الأعمال الأمريكي الهيم وابنتهما الوحيدة لي لي سمر، حيث كشفت عن بعض الصور ومقطع فيديو من خلال حسابها على "انستقرام". وظهرت النجمة السعودية الشابة في مقطع الفيديو وهي تغني "رمضان جانا" التي غناها محمد عبد المطلب منذ عشرات السنين وتعتبر من أشهر رموز شهر رمضان الكريم، حيث رصد الفيديو بعض اللقطات العفوية بين أفراد العائلة الصغيرة. استقبلت النجمة السعودية داليا مبارك حلول شهر رمضان الكريم بلقطات عائلية دافئة جمعتها بزوجها رجل الأعمال الأمريكي الهيم وابنتهما الوحيدة لي لي سمر، حيث كشفت عن بعض الصور ومقطع فيديو من خلال حسابها على "انستقرام". 7awi 1 استقبلت النجمة السعودية داليا مبارك حلول شهر رمضان الكريم بلقطات عائلية دافئة جمعتها بزوجها رجل الأعمال الأمريكي الهيم وابنتهما الوحيدة لي لي سمر، حيث كشفت عن بعض الصور ومقطع فيديو من خلال حسابها على "انستقرام". وقالت داليا مبارك في مقطع الفيديو: "رمضان كريم وكل عام وانتم بخير.. رمضان هالسنة غير لأنه معانا لي لي سمر"، بينما قال زوجها: "رمضان سعيد.. نحن سعيدون للغاية لأننا سنقضي رمضان هذا العام كعائلة للمرة الأولى". المزيد: صور استلهمي إطلالاتك في ليالي رمضان 2019 من قفاطين دنيا بطمة المدهشة ابنة داليا مبارك تنضم لعالم المشاهير بحساب موثق يستعرض جمالها وعفويتها الجانب الآخر من حياة النجمات: صور تكشف كيف يظهرن مع أولادهن! نجمات غلبتهن الدموع في أعراس أبنائهم.. الأمومة تتفوق على الشهرة دائماً تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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الداعية عائض القرني يخص السعوديين بهذه الكلمات في يوم قيادة المرأة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.