أكدت مصادر خاصة لـ"سبق" أنه تم إلقاء القبض على المتهم في إطلاق النار على قريبته الممرضة التي تعمل بمستوصف طبي بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، كاشفًا تفاصيل جديدة حول الحادث.
وتفصيلاً، أوضح المصدر أن مطلق النار كان قد ترصد لها من وقت سابق واستغل الفرصة أمس وهاجمها داخل المستوصف فيما تدخلت زميلتها الممرضة لإنقاذها على الرغم من بشاعة الجريمة المروعة.
يُذكر أن حالة الممرضة كانت مستقرة بعد وقوع الجريمة، وتم نقلها لمستشفى ضمد العام، ولم تتضح تفاصيل حالتها الصحية اليوم، بينما امتنعت صحة جازان عن التصريح حول الحادث.
وذكرت مصادر لـ"سبق" أن الممرضة التي تعمل بمستوصف في محافظة ضمد في منطقة جازان تعرضت لثلاث طلقات نارية في المستوصف من قِبل أحد أقاربها، فيما نقلت الممرضة للمستشفى لتلقي العلاج بمستشفى محافظة ضمد، وباشرت الجهات الأمنية الواقعة.
وأوضحت المصادر أن الجاني هو قريب لها، فيما أشارت مصادر طبية إلى أن حالتها الصحية مستقرة وهي تتلقى العناية الطبية، فيما كشفت معلومات أولية أن الجريمة وقعت على خلفية خلافات عائلية بين الجاني والمجني عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف لـ"سبق" تفاصيل إطلاق النار على ممرضة جازان والقبض على الجاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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