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بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتنفيذ مبادرتها "الطائفون أولاً" في شهر رمضان.
وتسعى الرئاسة، من خلال هذه المبادرة، إلى إفساح المجال للطائفين والمعتمرين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، عقب توجيه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس لجنة الحج المركزية أمير منطقة مكة المكرمة بإخلاء صحن المطاف وجميع المناطق المصممة للطواف وتخصيصها للطائفين فقط ما عدا أوقات الفروض الخمسة، ومنع سُفر الإفطار داخل الصحن وتخصيص البدروم للمعتكفين من بداية شهر رمضان المبارك وحتى نهايته.
ولفت مدير إدارة هيئة بالمسجد الحرام علي النافعي إلى أنه تم التنسيق وإطلاق المبادرة مع القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام، بحضور المدير العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر الفريح، ومساعد المدير العام ماجد السعيدي، ووكيل الهيئة للميدان الشيخ سلطان البقمي.
من جانب آخر، وفرت هيئة المسجد الحرام وبالتعاون مع إدارة المطبوعات والنشر أكثر من 200 ألف نسخة من كتيب "صفة العمرة" لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز.
وأوضح مدير إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي أن هيئة المسجد الحرام عملت على توفير إصدارين مطبوعين لإثراء المعتمرين وإرشادهم حتى يؤدوا نسكهم وفق السنة النبوية المشرفة، مبيناً أنه تم إرفاق عدد من الخدمات الإرشادية والتوعوية من خلال تقنية "الباركود" الملحقة بالكتيب لضمان الوصول إلى شريحة أكبر من الزوار والمعتمرين.
على مدار رمضان.. رئاسة الحرمين تنفذ مبادرة "الطائفون أولاً"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-07
بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتنفيذ مبادرتها "الطائفون أولاً" في شهر رمضان.
وتسعى الرئاسة، من خلال هذه المبادرة، إلى إفساح المجال للطائفين والمعتمرين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، عقب توجيه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس لجنة الحج المركزية أمير منطقة مكة المكرمة بإخلاء صحن المطاف وجميع المناطق المصممة للطواف وتخصيصها للطائفين فقط ما عدا أوقات الفروض الخمسة، ومنع سُفر الإفطار داخل الصحن وتخصيص البدروم للمعتكفين من بداية شهر رمضان المبارك وحتى نهايته.
ولفت مدير إدارة هيئة بالمسجد الحرام علي النافعي إلى أنه تم التنسيق وإطلاق المبادرة مع القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام، بحضور المدير العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر الفريح، ومساعد المدير العام ماجد السعيدي، ووكيل الهيئة للميدان الشيخ سلطان البقمي.
من جانب آخر، وفرت هيئة المسجد الحرام وبالتعاون مع إدارة المطبوعات والنشر أكثر من 200 ألف نسخة من كتيب "صفة العمرة" لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز.
وأوضح مدير إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي أن هيئة المسجد الحرام عملت على توفير إصدارين مطبوعين لإثراء المعتمرين وإرشادهم حتى يؤدوا نسكهم وفق السنة النبوية المشرفة، مبيناً أنه تم إرفاق عدد من الخدمات الإرشادية والتوعوية من خلال تقنية "الباركود" الملحقة بالكتيب لضمان الوصول إلى شريحة أكبر من الزوار والمعتمرين.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
03:52 PM
منع سُفر الإفطار داخل الصحن وتخصيص البدروم للمعتكفين
بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتنفيذ مبادرتها "الطائفون أولاً" في شهر رمضان.
وتسعى الرئاسة، من خلال هذه المبادرة، إلى إفساح المجال للطائفين والمعتمرين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، عقب توجيه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس لجنة الحج المركزية أمير منطقة مكة المكرمة بإخلاء صحن المطاف وجميع المناطق المصممة للطواف وتخصيصها للطائفين فقط ما عدا أوقات الفروض الخمسة، ومنع سُفر الإفطار داخل الصحن وتخصيص البدروم للمعتكفين من بداية شهر رمضان المبارك وحتى نهايته.
ولفت مدير إدارة هيئة بالمسجد الحرام علي النافعي إلى أنه تم التنسيق وإطلاق المبادرة مع القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام، بحضور المدير العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر الفريح، ومساعد المدير العام ماجد السعيدي، ووكيل الهيئة للميدان الشيخ سلطان البقمي.
من جانب آخر، وفرت هيئة المسجد الحرام وبالتعاون مع إدارة المطبوعات والنشر أكثر من 200 ألف نسخة من كتيب "صفة العمرة" لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز.
وأوضح مدير إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي أن هيئة المسجد الحرام عملت على توفير إصدارين مطبوعين لإثراء المعتمرين وإرشادهم حتى يؤدوا نسكهم وفق السنة النبوية المشرفة، مبيناً أنه تم إرفاق عدد من الخدمات الإرشادية والتوعوية من خلال تقنية "الباركود" الملحقة بالكتيب لضمان الوصول إلى شريحة أكبر من الزوار والمعتمرين.
، على مدار رمضان.. رئاسة الحرمين تنفذ مبادرة "الطائفون أولاً" ،
المصدر : الخليج 365
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