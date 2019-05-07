، فتح باب القبول للدراسات العليا بجامعة سطام بالخرج.. وهذه هي الشروط ،

- 1/2
- 2/2
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً، استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير للفصل الأول من العام الجامعي 1441هـ، ويستمر حتى يوم السبت 13/ 9/ 1440هـ عبر الرابط https://gstudy.psau.edu.sa/.
وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن سعد السعيدان أن عملية القبول في البرامج تتم وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة بكليات الجامعة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بالجامعة.
وأكد الدكتور "السعيدان" أن التقديم في البرامج يتم عبر البوابة الإلكترونية، وأن العمادة لن تستقبل المستندات الورقية للتقديم على برامج الدراسات العليا.
ودعا الراغبين في التقديم لضرورة التأكد من صحة ودقة البيانات المقدمة، حتى لا تتعرض عملية القبول للإلغاء وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك، ويمكن المتقدمين الاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط القبول في برامج الدراسات العليا "مدفوعة الرسوم" في أقسام الجامعة المختلفة للعام الجامعي 1441هـ، من خلال موقع عمادة الدراسات العليا: https://dps.psau.edu.sa/ar.
فتح باب القبول للدراسات العليا بجامعة سطام بالخرج.. وهذه هي الشروطوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-07
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً، استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير للفصل الأول من العام الجامعي 1441هـ، ويستمر حتى يوم السبت 13/ 9/ 1440هـ عبر الرابط https://gstudy.psau.edu.sa/.
وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن سعد السعيدان أن عملية القبول في البرامج تتم وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة بكليات الجامعة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بالجامعة.
وأكد الدكتور "السعيدان" أن التقديم في البرامج يتم عبر البوابة الإلكترونية، وأن العمادة لن تستقبل المستندات الورقية للتقديم على برامج الدراسات العليا.
ودعا الراغبين في التقديم لضرورة التأكد من صحة ودقة البيانات المقدمة، حتى لا تتعرض عملية القبول للإلغاء وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك، ويمكن المتقدمين الاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط القبول في برامج الدراسات العليا "مدفوعة الرسوم" في أقسام الجامعة المختلفة للعام الجامعي 1441هـ، من خلال موقع عمادة الدراسات العليا: https://dps.psau.edu.sa/ar.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
03:26 PM
تبدأ غداً وتستمر حتى 13 رمضان الجاري.. و"السعيدان" يطالب بدقة البيانات
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً، استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير للفصل الأول من العام الجامعي 1441هـ، ويستمر حتى يوم السبت 13/ 9/ 1440هـ عبر الرابط https://gstudy.psau.edu.sa/.
وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن سعد السعيدان أن عملية القبول في البرامج تتم وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة بكليات الجامعة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بالجامعة.
وأكد الدكتور "السعيدان" أن التقديم في البرامج يتم عبر البوابة الإلكترونية، وأن العمادة لن تستقبل المستندات الورقية للتقديم على برامج الدراسات العليا.
ودعا الراغبين في التقديم لضرورة التأكد من صحة ودقة البيانات المقدمة، حتى لا تتعرض عملية القبول للإلغاء وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك، ويمكن المتقدمين الاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط القبول في برامج الدراسات العليا "مدفوعة الرسوم" في أقسام الجامعة المختلفة للعام الجامعي 1441هـ، من خلال موقع عمادة الدراسات العليا: https://dps.psau.edu.sa/ar.
، فتح باب القبول للدراسات العليا بجامعة سطام بالخرج.. وهذه هي الشروط ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب القبول للدراسات العليا بجامعة سطام بالخرج.. وهذه هي الشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.