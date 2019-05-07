، بعقد يمتد لـ25 عاماً.. طرح موقع سما أبها "الطائرة " في مزايدة عامة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لإنشاء وتشغيل وصيانة منشآت متعددة الاستخدام سياحي وترفيهي وتجاري

أعلنت أمانة منطقة عسير عن طرح استثمار موقع سما أبها "الطائرة "بمدينة أبها في مزايدة عامة؛ وذلك لإنشاء وتشغيل وصيانة منشآت متعددة الاستخدام "سياحي وترفيهي وتجاري"، وسيكون موعد فتح المظاريف يوم 22/ 10/ 1440هـ، بينما سيكون آخر يوم لاستقبال العطاءات بتاريخ 21/ 10/ 1440هـ.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذا المشروع قد حظي بدعم أمير منطقة عسير ووزير الشؤون البلدية والقروية، ومشيراً إلى أن المشروع تبلغ مساحته 29743م2 ويحتوي على مناطق ترفيهية وسياحية عامة، ومناطق للاستخدامات المتعددة (ترفيهي وتجاري وسياحي) منبهاً إلى أن مدة العقد ستبلغ 25 عاماً.

وأشار "الحميدي" إلى أن مشروع سما أبها يُعتبر من أهم مناطق التطوير السياحي؛ نظراً للمقومات الذي يتمتع به موقع المشروع كواجهة سياحية متعددة ومتنوعة تلبي الاحتياجات السياحية والترفيهية لمواطني المملكة والزوار من خارج المملكة، وقد تم تقييم وتحديد فرص الاستثمار السياحي ذات الجدوى في هذا الموقع من خلال دراسة الجدوى.

وأضاف أن موقع المشروع سيشكّل بعد تطويره منظومة من المواقع السياحية والترفيهية والتجارية بشكل متكامل يمكن من خلاله تقديم أنماط وأنشطة سياحية متنوعة تشمل عدداً من العناصر السياحية.

يُذكر أن أمانة منطقة عسير قد راعت أن يكون مشروع سما أبها من المشاريع والأنشطة ذات الجدوى الاقتصادية التي تراعي البعد البيئي والاجتماعي وتضمن استدامة الموقع الذي تم اختياره للتطوير.