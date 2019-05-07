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شددت وزارة الصحة، ضمن سلسلة الرسائل التوعوية الرمضانية، على أهمية تناول التمر أثناء الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت "الصحة" عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في "تويتر" ضمن سلسلة 30 رسالة رمضانية: التمر هو أفضل ما تستفتح به إفطارك؛ لاحتوائه على المعادن والألياف والسكريات الطبيعية التي تمدك بالطاقة.
يذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تبذلها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحثّ على اتباع السلوكيات السليمة.
"الصحة": لهذا السبب التمر أفضل ما يستفتح به الصائم إفطارهوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-07
شددت وزارة الصحة، ضمن سلسلة الرسائل التوعوية الرمضانية، على أهمية تناول التمر أثناء الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت "الصحة" عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في "تويتر" ضمن سلسلة 30 رسالة رمضانية: التمر هو أفضل ما تستفتح به إفطارك؛ لاحتوائه على المعادن والألياف والسكريات الطبيعية التي تمدك بالطاقة.
يذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تبذلها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحثّ على اتباع السلوكيات السليمة.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
03:23 PM
لاحتوائه على المعادن والألياف والسكريات الطبيعية
شددت وزارة الصحة، ضمن سلسلة الرسائل التوعوية الرمضانية، على أهمية تناول التمر أثناء الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت "الصحة" عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في "تويتر" ضمن سلسلة 30 رسالة رمضانية: التمر هو أفضل ما تستفتح به إفطارك؛ لاحتوائه على المعادن والألياف والسكريات الطبيعية التي تمدك بالطاقة.
يذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تبذلها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحثّ على اتباع السلوكيات السليمة.
، "الصحة": لهذا السبب التمر أفضل ما يستفتح به الصائم إفطاره ،
المصدر : الخليج 365
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