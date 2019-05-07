، وجبة متواضعة باهظة الثمن.. تقود شابًا سعوديًا إلى معايشة قصة ابتزاز مرعبة في تركيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعرّض لسلسلة صدمات عنيفة.. وتفجر غضبه عندما وصموه بـ"الداعشي"

وثّق شاب سعودي في مقطع فيديو نشره على #إسطنبول-تنتفض، اليوم (الثلاثاء) تفاصيل قصة ابتزاز مرعبة تعرض لها في تركيا، ذكر خلالها أنه ضل طريقه إلى الشارع الذي يوجد فيه فندقه خلال خروجه من محطة مترو في إسطنبول، واكتشف أنه يمشي في شارع الاستقلال، وأنه دخله من الخلف في حين اعتاد على دخوله من ناحية ميدان تقسيم، وأثناء سيره في الشارع استوقفه شخص اعتقادًا منه أنه تركي بحسب ما ذكر له، فلما أخبره أنه سعودي رحب به، وأبلغه أن اسمه "أحمد"، وأنه من الجزء التركي من قبرص، ثم عرض عليه أن يجلسا لبعض الوقت في كافي شوب كان قريباً منهما، وهناك تبادلا أطراف الحديث، وعندما هَمّا بالمغادرة أصر "القبرصي" على دفع فاتورة المشروبات، ودفعها بالفعل.

اقترح "القبرصي" خارج الكافي شوب أن يذهبا لتناول العشاء في مطعم اعتاد ارتياده، فوافق الشاب السعودي وعند وصولهما لاحظ أن المطعم متواضع من داخله وليس بمستوى فخامة واجهته الخارجية، ولاحظ أيضاً أن قائمة الطعام ليس بها صور للوجبات، ورغم عدم ارتياحه لذلك اضطر إلى الاختيار منها نزولاً عند رغبة رفيقه "القبرصي".

عقب انتهائهما من تناول الطعام، طلبا الفاتورة، فبادر الشاب السعودي إلى أخذها، وعند مطالعة المبلغ المطلوب وجده 8300 ليرة تركية ما يعادل 10500 ريال سعودي، فأصيب بصدمة عنيفة، واعتقد أمام عدم تناسب المبلغ المطلوب مع الثمن الافتراضي للطعام أن هناك خطأ، وأن المبلغ الحقيقي 830 ليرة، لكن إدارة المطعم أكدت لهما أن الثمن 8300 ليرة، واستدعت الحراس للضغط عليهما.

أخبر الشاب السعودي المحيطين به أنه لا يملك المبلغ نقداً، ومن الممكن أن يدفع بالفيزا كارد، لكنهم فاجأوه بتصرف غريب، إذ اقتادوه مع رفيقه إلى غرفة منعزلة عن صالة المطعم وزجوا بهما فيها، أصيب بصدمة ثانية ممزوجة بذهول طاغٍ من غلظة التعامل معه، دخل إليهما مدير المطعم وأبلغهما بأنه لا مفر من الدفع، فأخرج "القبرصي" الفيزا كارد وأعطاها له، فاضطر الشاب السعودي إلى تسليمه الفيزا كارد الخاصة به مع مئة دولار، لكنه سأل مدير المطعم عن سبب ارتفاع قيمة فاتورة العشاء، فأخبره أنهم يطهون الطعام بالكحول، عندها أصيب الشاب السعودي بصدمة ثالثة، وشعر بفداحة الخديعة، وقرر التواصل مع السفارة.

استخف المدير التركي بتهديد الشاب السعودي، وأعرب له عن استعداده للتواصل مع السفارة بنفسه واستدعاء الشرطة أيضاً، في تلك اللحظة أدرك الشاب السعودي أبعاد المؤامرة التي حيكت له، واكتشف أن مرافقه "القبرصي" متواطئ مع المطعم ويتصيد له زبائن، فأصيب بصدمة رابعة أصابت رأسه بالدوار، غير أنه تماسك وقرر مواجهة ابتزاز هؤلاء الأشرار.

اتصل التركي من هاتفه برقم زعم أنه السفارة السعودية، وأعطى الهاتف للشاب الذي شعر من تحليله للصوت أنه مزيف، فرمى الهاتف للتركي، وأخذ أغراضه ووضعها في جيبه، وأبلغه أنه سيتصل بالسفارة السعودية بنفسه، عندها دفعه التركي في صدره، وانهال عليه بسيل من الشتائم البذيئة، ثم استدعى له شخصاً آخر.

واصل الشخص الضغوط على الشاب السعودي، واستعجله على الدفع، مهدداً إياه بالإبلاغ عنه أنه من "داعش"، فصدم الشاب السعودي للمرة الخامسة من تلك التهمة، واندفع ناحية ذلك الشخص وحدق في وجهه، وأقسم أنه لن يدفع ريالاً واحداً، وسيشكوهم إلى السلطات، ولن يتركهم حتى يراهم في السجن، عندها صرخ المدير التركي ودفعه من ظهره، وقال له "اخرج"، ففتح الشاب باب الغرفة، وأخذ طريقه إلى الباب الخارجي للمطعم، يملأه شعور من عدم التصديق الممزوج بالشك في نوايا هؤلاء.

تنفس الصعداء عندما وصل إلى الشارع وشعر أنه ولد من جديد، أوقف سيارة وبعد أن ركب فيها اكتشف أن السائق عميل للمطعم، فصدم للمرة السادسة، وانتابته مخاوف كريهة على مصيره، صرخ في السائق وحاول فتح الباب مراراً حتى أجبر السائق على الوقوف، خرج مسرعاً من السيارة، وأوقف سيارة أخرى، لكن سائق سيارة المطعم طاردهما، ولم يستطيعا التخلص منه إلا عند أحد المفارق، هبط الشاب السعودي من السيارة أمام الفندق، ورأسه تزدحم بعشرات الأسئلة التي لا يجد لها جواباً، لكن ما استحوذ على اهتمامه في تلك اللحظة هو استرجاع لحظات غضبه، عندما لم يكتف "التركي" بوصفه بـ"الداعشي"، واصفاً السعوديين كلهم بأنهم "دواعش".