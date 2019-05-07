، مناولة 21 مليون طن بضائع خلال إبريل في الموانئ السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع إجمالي الحاويات الصادرة والواردة بواقع 622 ألفاً

حققت الموانئ السعودية، التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع المناولة خلال شهر إبريل لعام 2019م بواقع أكثر من 21 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3.02%.

وحققت الموانئ ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة بواقع أكثر من 622 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 22.02%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وبلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال شهر إبريل لعام 2019م 989 سفينة، بينما بلغ عدد الركاب 124 ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات 63 ألف عربة، فيما بلغ عدد المواشي 476 ألف رأس من الماشية.

وتأتي هذه الزيادة بحجم المناولة التي حققتها الموانئ السعودية في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ الساعية نحو دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة، في ظل خططها وأهدافها لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.

وتتولى الهيئة العامة للموانئ مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم إقامة مشروعات تنموية متنوعة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.