، الإمارات ترفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان قريباً ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب اجتماع سفيري الدولتين في بيروت

نقلت وسائل إعلام لبنانية رسمية عن سفير الإمارات لدى لبنان حمد سعيد الشامسي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سترفع قريباً حظراً على سفر مواطنيها للبنان.

وأوردت "رويترز" عن الوكالة الوطنية للإعلام، قول "الشامسي" للصحفيين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: "رفع الحظر عن سفر الاماراتيين إلى لبنان أصبح قريباً".

وكانت الإمارات قد أعلنت في فبراير الماضي أنها سترفع توصيتها لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، الذي كان السائحون الخليجيون يتوافدون عليه بانتظام، والذي يعاني اقتصاده من صعوبات الآن.

وأبدت الإمارات قلقها مراراً من الأوضاع السياسية في لبنان، الواقع بالقرب من سوريا، التي تمزقها الحرب، والذي يضم مليشيا "حزب الله" المسلحة المدعومة من إيران.