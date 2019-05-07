، لحملة الشهادة المتوسطة.. "600" وظيفة نسائية شاغرة بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - طرحتها جمعية أعمال لتعزيز ثقافة الإنتاج في المجتمع

أعلنت جمعية أعمال للتنمية الأسرية بمنطقة الرياض عن طرح 600 وظيفة نسائية لحملة الشهادة المتوسطة فما فوق بمسمى (ممثلة مبيعات) بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة .

وبينت الجمعية طبيعة وبيئة العمل التي تشتمل على (بوتيكات نسائية) في المولات، مع تقديم عدد من المميزات والمحفزات، حيث تصل الأجور الشهرية إلى 4.500 ريال، قابل للزيادة من خلال العلاوات الأسبوعية خلال شهر في رمضان المبارك لفريق العمل والعلاوات الشهرية.

وأضافت الجمعية أن الهدف من طرح هذه الوظائف يأتي لضمان استمرارية الموظفة ورفع الهمم للراغبات بالنجاح والتألق في القطاع الخاص، واكتشاف القدرات الكامنة لدى الفتيات، وإثبات جدارتهن في العمل، وكذلك المرونة في ساعات العمل، إضافة إلى إتاحة فرص التطوير والنمو الوظيفي، كما أقرت الجمعية التأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية للملتحقات بالوظائف.

ودعت الجمعية الراغبات في الالتحاق بوظيفة ممثلة مبيعات تعبئة نموذج التوظيف من خلال الرابط التالي :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmotjXtLkt8xy4LFGAAU-xxGegW4aVmAb2ARq43YDwtba8EA/viewform

من جانبه وفي سياق متصل قال المدير التنفيذي لجمعية (أعمال) عبدالرزاق بن عبدالله القشعمي إن الجمعية تسعى لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة من خلال تجسيد رؤية 2030 للانتقال بالمستفيدين من الجمعيات الخيرية من الرعوية إلى التنموية ولتطوير مستوى الأفراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم وتمكينهم في سوق العمل، إضافة إلى إكساب مستفيدي الجمعية مهارات ومعارف من خلال الدورات التدريبية والتطويرية التي تقام لهم.