إجراء 700 عملية جراحية في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن‎

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت إحصائية مستشفى الملك خالد العام خلال النصف الأول من العام الجاري 1440هـ أن قسم الإسعاف والطوارئ استقبل (34113) مراجعاً، و(31078) مراجعاً لقسم العيادات الخارجية، وكما تم إجراء (705) عمليات جراحية بين عمليات صغرى وكبرى وجراحة يوم واحد، فيما أجريت (3776) جلسة غسيل كلوي بمركز الأمير سلطان لأمراض الكلى.

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وأبانت الإحصائيات أن عدد المنومين بلغ (1652) مريضاً، كما تم إجراء (28643) فحصاً إشعاعياً، وبلغ إجمالي الوصفات الطبية المصروفة (161941) وصفة، بالإضافة إلى فحص (524690) عينة في قسم المختبر.

وكانت الصحة في حفر الباطن قد استحدثت مؤخراً عيادات طوارئ إسعافية بمبنى العيادات الخارجية بمستشفى الملك خالد، والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمة المقدمة وتقليل فترات انتظار المراجعين في أقسام الطوارئ الرئيسة، مع إعطاء الحالات الطارئة حقها في العلاج دون تأخير.