إيران تخطط لاستهداف القوات الأميركية في الشرق الأوسط برًا وبحرًا

2019-05-07

متابعات الخليج 365 ـ رقية الأحمد:

أكّدت الاستخبارات الأميركية، تخطيط إيران لاستهداف القوّات الأميركية العاملة في الشرق الأوسط برًا في الكويت والعراق وسوريا، وبحرًا في مضيق باب المندب.

وكشفت صحيفة “Wall Street Journal”، أنَّ الاستخبارات الأميركية حصلت على معلومات تشير إلى وجود خطط إيرانية لشن هجمات على القوات الأميركية المرابطة في الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أنَّ “الاستخبارات الأميركية كشفت أن إيران كانت تخطط لضرب القوات الأميركية في العراق، ومن الممكن في سوريا، وتنظيم هجمات في مضيق باب المندب، بالقرب من اليمن، باستخدام القوات التي تشرف عليها، وكذلك في الخليج العربي باستخدام الطائرات المسيرة المسلحة”.

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وأشار المسؤولون، إلى أنَّه تتوفر لدى الاستخبارات أيضًا معلومات أخرى تدل على وجود خطط إيرانية لشن هجوم على القوات الأميركية الموجودة في الكويت، مؤكّدين أنَّ “الخطر يأتي من جانب إيران برًا وبحرًا”، معربين عن دهشتهم من الخطط الإيرانية التي يرد اسم الولايات المتحدة فيها كهدف محتمل.

وبيّنت الصحيفة أنه “ليس من الواضح فيما إذا كان الحديث في المعلومات الاستخباراتية هذه يدور عن خطط إيرانية حتمية، أو خطط مرهون تنفيذها بمستوى حدة التوتر في العلاقات بين الدولتين”.

ولفتت إلى أنّه “تشير معلومات المصادر العسكرية إلى أن رئيس القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيت ماكينزي، طالب بتزويده بالمزيد من الوحدات العسكرية بعد الحصول على المعلومات الاستخباراتية حول الخطر المنطلق من جانب إيران”.

وأضافت: “ردًا على ذلك تنوي إدارة الرئيس ترامب إرسال حاملة طائرات وما بين 4 و6 قاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط. كما لا يستبعد إرسال أنظمة (باتريوت) المضادة للصواريخ إلى المنطقة”.

يذكر أنَّ البيت الأبيض أعلن، الأحد الماضي، أنَّ الولايات المتحدة سترسل حاملة طائرات وقاذفات إلى السواحل الإيرانية لتحذير طهران من عواقب أي هجوم لها على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها.