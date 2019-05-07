أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى الـ10 مساء

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - الباحة

أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ضمن تنبيهاتها الصادرة اليوم، أنّ حالة الطقس في منطقة الباحة ستكون مصحوبة بهطول أمطار رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، تشمل: مدينة الباحة, ومحافظة وبلجرشي, والعقيق, والمندق والأجزاء المجاورة، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة 10 مساءً.

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من جانبها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة، والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، حائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة) كذلك على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات.