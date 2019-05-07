العدل تدعو 165 مرشحًا ومرشحة لوظائفها للاستعلام عن النتائج

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

دعت وزارة العدل 165 مرشحًا ومرشحة لوظائف في 6 مجالات على المرتبة الثامنة إلى الدخول على بوابة الوزارة للاستعلام عن النتائج.

وبينت الوزارة أن المجالات الستة لوظائف النساء والرجال هي: باحث تطوير موارد بشرية، باحث شرعي، باحث قانوني، باحث عمليات موارد بشرية، باحث قضايا، ومطور برامج أول.

وتأتي هذه الوظائف ضمن خطة الوزارة لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجها من كوادر مؤهلة، وبما ينعكس إيجابيًا على المستفيدين.