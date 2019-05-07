برنامج سكني بالسعودية يُعلن عن أسماء المستحقين للدعم السكني

أعلن برنامج سكني لعام 2019 عن الإعلان عن أسماء المستفيدين للدفعة السابعة من البرنامج لعام 2019 بالنسخة الجديدة لبرنامج سكني ،وبلغ عدد المستفيدين من الدفعة السابعة من برنامج سكني 23 ألف مستفيد من منتجات سكنية وتويلية وتتنوع مابين التمويل والسكن في مختلف المناطق المتواجدة بالمملكة،وتم تخصيص 7644 وحدة سكنية، و 5715 أرض سكنية للعقارات المقدمة من الوزارة لمحدودي الدخل بالممملكة.

وتم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الوزارة والذين يمكنهم الإختيار من بين عدة خيارات بالبرنامج حيث هناك وحدات بالشراكة مع بعض المطورين العقاريين وهناك أراضي مجانية وقروض عقارية وهناك فرصة البناء الذاتي لن يملكون الأراضي وهناك تمويل للقرض القائم .

أسماء المستحقين للدعم السكني

وبين البيان الصحفي الذي ألقاه المسؤلون في برنامج سكني في شهر يناير انه قد وصل عدد المسجلين إلى 12.877 من المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وكان من بينهم 6499 أسرة قدا استلمت منازلها بالفعل ، وقد بلغ عدد الأسر التي استفادت من البرنامج في عام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة.

الدفعة السابعة من برنامج سكني

وقد اعلنت الوزارة عن أسماء المستحقين والمستفيدين من برنامج سكني الدفعة السابعة لعام 2019 ، أو مستحقي الشقق والفيلات والذين قد بلغ عددهم 200000 أسرة سعودية قدا استفادو من البرنامج،ويمكنك الإطلاع علي قائمة الأسماء من هنا

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وقد شملت الدفعة السادسة من برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان وصندوق التنمية أن مقدا التويل قد بلغ عدد المستفيدين منه 8300 مستفيد من برنامج القرض العقاري او مايسمي التمويل المدفوع حيث يقوم الصندوق بتسديد أرباح التمويل بشكل كلي أو بشكل جزئي علي حسب حالة المواطن المادية وذلك بغرض التخفيف من العبئ علي المواطن حيث يحصل محدود الدخل علي دعم كامل نسبة 100 بالمائة .

سكني 2019

الجدير بالذكر أن برنامج سكني قد بدأ منذ شهر يناير الماضي من العام 2018 وتم الإعلان عن أسماء ست دفعات سابقة عبر بوابة إسكان في منتصف الأشهر الماضية:

15 فبراير عدد المستفيدين كان 7935.

15 مارس عدد المستفيدين كان 10316.

15 أبريل عدد المستفيدين كان 11051.

15 مايو عدد المستفيدين كان 12885.

15 يونيو عدد المستفيدين كان 18268.

15 يوليو كان عدد المستفيدين كان 19958.

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