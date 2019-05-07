مواعيد جديدة لمقرأة الحرمين الشريفين النسائية بالمسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ مكة المكرمة

أعلنت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام ممثلة في إدارة شؤون المصاحف والكتب عن المواعيد الجديدة لمقرأة الحرمين الشريفين النسائية الإلكترونية بمعدل (100) موعد في اليوم الواحد على فترتين صباحية ومسائية.

وأفاد مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام خالد بن محمد الحارثي أن الإدارة تولي كتاب الله -عز وجل- الرعاية والعناية والاهتمام حفظاً وتنزيهاً وتعليماً، حيث أوكلت مهمة تعليم كتاب الله بالمقرأة النسائية إلى مقرئات مؤهلات ومجازات في قراءات القرآن الكريم.

وبين أن الإدارة سخرت جميع الإمكانات البشرية والتقنية في تكامل يجسّد جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تطويع التقنية الحديثة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.